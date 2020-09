CHLEF : Arrestation d’un employé du secteur de la santé pour vol

Les éléments de la sûreté de la wilaya de Chlef ont procédé à l’arrestation d’un employé du secteur de la santé pour détention et vente de produits pharmaceutiques sans autorisation. En effet, selon un communiqué de la sûreté de la wilaya de Chlef, les membres de la police ont procédé à l’arrestation d’un employé du secteur de la santé pour détention et vente de produits pharmaceutiques sans autorisation et de façon illégale. En effet, suite à des informations le dénonçant, l’inculpé, âgé de 28 ans, a été arrêté en flagrant délit en possession de produits pharmaceutiques et de médicaments obtenus illégalement des hôpitaux de la région, et destinés à le vente au « marché noir ». Après avoir enquêté sur l’affaire, et lors de son arrestation, la police a pu saisir une quantité de 70 injections de lovenox, contenue dans un véhicule privé, volée et destinée à la vente illégale.