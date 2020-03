CHERCHELL : Un procureur meurt asphyxié par le gaz

Le procureur de la République adjoint près le tribunal de Cherchell, son épouse et sa fille, ont trouvé la mort ce mercredi, asphyxiés par le gaz dans leur domicile, indique la protection civile. En effet, « les éléments de l’unité de la protection civile de Cherchell ont évacué les corps des trois victimes (un homme, une femme et une fille) », indique la PC via Tweeter. Les victimes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone, provenant d’une fuite du chauffe-eau dans le domicile de fonction dans la commune de Cherchell.