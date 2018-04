CHERCHE ASSIETTES FONCIERES DESESPERAMMENT : Menace sur le LPA

En ce sens, le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh a affirmé dernièrement à Alger, que les services de wilaya procédaient à l’enquête foncière sur les assiettes devant abriter les sites pour la réalisation des 4000 logements promotionnels aidés (LPA) accordés par le ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville à la capitale. S’exprimant en marge de la session ordinaire des travaux de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), M. Zoukh a fait savoir que les services de wilaya avaient déterminé les assiettes foncières nécessaires à la réalisation des 4000 logements au titre de la formule LPA, précisant que l’enquête foncière pour vérifier leur conformité se poursuivait. Relevant que les 4000 logements LPA accordés à la wilaya d’Alger étaient un quota initial, le wali d’Alger a indiqué que l’enquête foncière porterait à l’avenir sur une plus grande superficie afin de satisfaire aux demandes des citoyens désireux de souscrire à cette offre. Abordant les efforts de développement au niveau de la capitale, M. Zoukh a évoqué le bilan des opérations de relogement au niveau de la wilaya à partir de juin 2014 dont ont bénéficié plus de 80.000 familles soit près de 400.000 citoyens parmi les habitants des bidonvilles et des habitations précaires, affirmant, à ce propos, que ces opérations allaient se poursuivre jusqu’à éradication totale de l’habitat précaire au niveau de la capitale du pays.