CHAUFFEURS DE TAXI ET TRANSPORT EN COMMUN : Vers une indemnité mensuelle de 30 000 DA

Le ministre des Finances Aymen Abderrahmane a dévoilé une proposition d’allouer un salaire mensuel de 30.000 dinars aux chauffeurs de transports en commun de personnes, les receveurs et les chauffeurs de taxi pour les aider à subvenir à leurs besoins après l’arrêt de leurs activités dans le cadre de mesures de prévention visant à endiguer la propagation du coronavirus. Le ministre a déclaré lors d’une réunion du Premier ministre avec des représentants des partenaires sociaux et des opérateurs économiques visant à créer un comité pour évaluer les effets de la pandémie sur l’économie nationale, que plusieurs propositions avaient été faites concernant les transporteurs de personnes appartenant au secteur privé, y compris les chauffeurs de taxi. Le même responsable a ajouté que parmi les suggestions, il convient de leur faire profiter des dispositifs soutenus par d’autres secteurs en termes d’exonération ou de report des charges sociales, en plus de bénéficier de prêts bancaires sans intérêt pour leur permettre de répondre à leurs besoins ou d’envisager la possibilité de leur accorder une compensation en raison de l’absence de revenus.