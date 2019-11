CHARTE D'ETHIQUE DES PRATIQUES ELECTORALES : L'ANIE se félicite du respect des candidats et des médias

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) s'est félicitée samedi du "respect" par les candidats et les médias, de la teneur de la Charte d'éthique des pratiques électorales, rappelant les démarches entreprises pour la résolution de tous les différends quelle qu'en soit l'origine en œuvrant à remettre les choses à leur situation normale. Un communiqué de l'ANIE a indiqué que son président, Mohamed Charfi s'est adressé aux candidats à la prochaine Présidentielle et aux médias en les félicitant pour "leur respect de la teneur de la Charte d'éthique", rappelant que son Autorité "œuvrait conformément à ses statuts, à la loi régissant son fonctionnement et suivant la Charte d'éthique (...) dans le cadre de la transparence, de la justice et de l'égalité entre toutes les parties". "L'ANIE entreprend les démarches nécessaires en cas de différends pour résoudre la situation et remettre les choses à leur situation normale", a-t-on indiqué. Estimant que la signature de la Charte par l'ensemble des candidats est "un précédent démocratique unique en son genre en matière d'élections au niveau international (...) devenu très important grâce à l'implication de tous les médias", l'ANIE a indiqué que toutes les parties signataires se sont engagées à faire de cette Présidentielle un rendez-vous "modèle" et d'œuvrer à ce que ces "élections se déroulent dans une atmosphère fraternelle à même de mener à bien cette échéance décisive durant ce processus historique que traverse l'Algérie". L'ANIE a mis en avant "le courage" des candidats qui se déplacent à travers les wilayas pour expliquer leurs programmes et mobiliser le peuple algérien afin de placer l'intérêt national au-dessus de toute autre considération".