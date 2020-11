CHARGEE DE DEFINIR LES FILIERES DE FORMATION PRIORITAIRES : Mise en place d’un comité mixte

Le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour, et la ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mme Hoyam Benfriha, se sont mis d’accord de mettre en place un comité mixte composé d’experts et de spécialistes des deux secteurs pour identifier les formateurs prioritaires dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, selon un communiqué du ministère des énergies renouvelables. “Dans le cadre des consultations sectorielles conjointes initiées par le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables avec d’autres secteurs ministériels en vue de définir et préparer une feuille de route sectorielle dans le domaine de la transition énergétique et des énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour a reçu dimanche 15 novembre et la ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mme Hoyam Benfriha”, a indiqué le communiqué. Au cours de cette rencontre, “les deux parties ont convenu d’unir leurs efforts pour présenter une offre adaptative de formation professionnelle capable de répondre aux besoins du marché d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables”, selon la même source. Afin de permettre la réalisation effective et le suivi permanent de ce programme de partenariat entre les deux secteurs, les deux ministres ont décidé lors de cette réunion de mettre en place un comité paritaire composé d’experts des deux secteurs dont les tâches consistent principalement à définir les filières de formation prioritaires dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables au niveau local, en tenant compte des spécificités de chaque région. Ce comité entreprendra également le développement d’un programme de formation pour les spécialisations liées à la transition énergétique et aux énergies renouvelables, ajoute la même source.