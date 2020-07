CHARGE DE LA REFORME HOSPITALIERE : Le Pr Ismaïl Mesbah prend ses nouvelles fonctions

Le professeur Ismaïl Mesbah a pris ses nouvelles fonctions de ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, dimanche à Alger, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, indique un communiqué du ministère. Au cours de cette cérémonie, qui s'est déroulée au siège du ministère de la Santé en présence de l'ensemble des cadres de l'administration centrale, il a été également procédé à l'installation de Abdelhak Saïhi dans ses nouvelles fonctions de secrétaire général du ministère, ajoute la même source. Pour rappel, Pr Mesbah, qui a été nommé jeudi dernier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans ses nouvelles fonctions, est spécialiste en infectiologie et exerçait au niveau de l'Etablissement hospitalier des maladies infectieuses El-Hadi Flici (ex El-Kettar) à Alger. Il a également assuré plusieurs fonctions supérieures dans le secteur de la santé.