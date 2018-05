CHANTIER DE LA GRANDE MOSQUEE D’ALGER : Le Président s’enquiert de l’avancement des travaux

Réalisée sur une superficie de 27 hectares, la Grande mosquée d'Alger compte une salle de prière d'une superficie de 20.000 M2, un minaret long de 267 M, une bibliothèque, un centre culturel, une maison du Coran, ainsi que des jardins, un parking, des blocs administratifs et des postes de protection civile et de sûreté et des espaces de restauration. Outre la salle de prière d`une capacité d`accueil de 120.000 fidèles, cette mosquée comptera un musée d’arts et d`histoire islamiques ainsi qu'un centre d`études sur l`histoire de l`Algérie. Lancée début 2012, la réalisation de la Grande mosquée d`Alger, confiée à l`Entreprise chinoise "CSCEC", est à un stade très avancé et sera livrée fin 2018. La Grande Mosquée d'Alger est la plus grande mosquée d'Afrique et la troisième plus grande au monde après Masdjid Al-Haram de la Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Médine. Auparavant, le Président Bouteflika, a procédé à l'inauguration du siège de la Zaouïa Belkaidia, située dans la localité de Tixeraine, commune de Birkhadem. En effet, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé à la commune de Birkhadem à l'inauguration du siège de la Zaouïa Belkaidia, située dans la localité de Tixeraine. Ce lieu de culte, érigé sur une superficie globale de 5 hectares, abrite une école coranique d'une capacité d’accueil de 300 places ainsi qu'une bibliothèque de 1.200 m2. Le projet compte également un centre de formation professionnelle qui permettra aux étudiants d’obtenir, outre leurs titres en éducation islamique, des diplômes pour pouvoir exercer plus tard d’autres métiers en cas de choix d'une autre formation autre qu'imam. Les "Dourous El-Mohammadia", organisées chaque Ramadhan en collaboration avec la wilaya d’Oran, au siège national de la Zaouïa de la Tarika Belkaidia de Sidi Maârouf, se tiendront cette année à la Zaouïa de Tixeraïne.