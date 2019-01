CHANTIER AADL A ALGER : 3 morts après l’effondrement d’une dalle

Trois personnes ont perdu la vie et deux autres ont été blessées hier matin suite à l’effondrement partiel d’un immeuble en état de construction dans un chantier AADL à Rahmania dans la wilaya d’Alger. Les services de la protection civile se sont dépêchés sur les lieux pour offrir les soins nécessaires aux blessés, mais sur les cinq personnes qui ont été enfouies sous les décombres, trois personnes ont succombé, alors que les deux autres furent transférés à l’hôpital. Suite à cet incident tragique le ministre de l’habitat s’est déplacé sur les lieux, a regretté ce qui s’est passé, et il a demandé l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de cet incident, tout en demandant d’informer les familles des victimes. L’effondrement est arrivé dans un chantier qui appartient à une société turque chargée de construire des logements de la formule AADL, vers 07h00 du matin, ensevelissant cinq personnes sous les décombres. Ce genre d’incident, relance le débat sur le respect de la sécurité des employés dans les chantiers de construction dans le pays. Notamment, le rôle des services de contrôle et de suivi des chantiers de réalisation.