CHANTAGE SUR LE NET : Trois victimes déposent plainte à Oran

Un individu âgé de 44 ans, impliqué dans plusieurs affaires de chantage, dont menace de publicité sur les réseaux sociaux et atteinte à la pudeur a été arrêté par les services de la 7ème sûreté urbaine. Le mis en cause a été identifié et mis hors d'état de nuire à la suite d'une plainte déposée par l'une des victimes qui avait déclaré que l'auteur lui a promis une traversée clandestine contre des sommes d'argent. En vertu d’un mandat de perquisition, les policiers se sont rendus dans le domicile du mis en cause où ils ont trouvé 20 puces téléphoniques qu’il utilisait pour attirer ses victimes. Mais en réalité, le mis en cause qui avait usurpé une fausse identité avait un autre but derrière la tête, qui est celui de ramener ses victimes habitant les autres wilayas du pays chez lui et une fois mises en confiance, il les drogue et abuse d'elles. Il leur versait du liquide droguant ou des psychotropes dans la nourriture pour pouvoir abuser d'elles. Pas moins de trois victimes ont déposé une plainte à son encontre. Pour ne pas être arrêté, il utilisait les pages Facebook et changeait souvent d'identité. Les investigations diligentées ont révélé que l'auteur de cet acte odieux était recherché dans une affaire de tentative d'homicide perpétrée contre un jeune qui a été balancé il y a quelques mois du jardin public de Sidi Lahouari après qu'il ait abusé de lui. Il prenait des photos de ses victimes, les menaçant de lui verser de l'argent faute de quoi, il les publiait sur le Net. Une fois, l’enquête achevée, il a été présenté par devant le magistrat instructeur près le tribunal de Sidi Djamel, où il à fait l'objet d’un placement en détention préventive en attendant sa comparution en audience pour les chefs d'inculpation de tentation d'escroquerie, racket, chantage et menace sur les réseaux sociaux.