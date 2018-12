CHAMBRE DE L'AGRICULTURE DE MOSTAGANEM : Des Italiens intéressés par l’investissement agricole

La chambre de l'agriculture de Mostaganem a organisé une séance de travail avec de nombreux agriculteurs et professionnels du secteur agricole, en vue d’une prochaine rencontre de coopération avec des investisseurs étrangers dans le secteur agricole, dont une délégation italienne qui va se rendre dans la wilaya de Mostaganem, et qui comprend plusieurs spécialistes du secteur agricole de l’Italie. Cette dernière examinera les projets de développement dans le secteur agricole et le développement rural à travers le territoire de wilaya, selon des sources bien informées. Elle tentera d'explorer les domaines les plus importants, pouvant faire l’objet d’un partenariat avec des agriclteurs de la région , suite à la disponibilité du vaste territoire des terres agricoles et du climat si approprié de la wilaya .