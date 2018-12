CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE : Un riche programme pour le 177éme anniversaire

La chambre de commerce et de l’industrie de la wilaya de Mostaganem a organisé en fin de semaine passée la célébration du 117eme anniversaire de la CCI Dahra. En effet, un riche programme a été concocté en cette circonstance, retraçant les péripéties et le parcours de la chambre de commerce et de l’industrie Dahra durant un siècle et plus. Une assistance composée de directeurs de l'exécutif de différentes institutions à savoir, la direction du commerce, le centre national de registre de commerce, la direction des douanes, la direction des impôts et la direction de la culture ainsi que quelques opérateurs économiques, des industriels, des membres de l'AG et des journalistes de plusieurs organes de presse, était présente à cet événement. La rencontre a été présidée par M. Abdelkader Bezzaouch, président de la chambre, suivie par l'intervention de l’historien, M.Youcef Benguettat qui a donné un aperçu sur l'histoire de l'activité commerciale de la CCI et sur le palais consulaire. Un reportage sur les services et missions de la CCI Dahra a été projeté par Data Show sur écran. L’ex directeur de la CCI Dahra, Benaissa Noureddine, a pour sa part fait une présentation exhaustive du rôle de la chambre sur le territoire local. La rencontre s'est clôturée dans un climat festif empreint de professionnalisme et de convivialité.