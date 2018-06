CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE MOSTAGANEM : Abdelkader Bezzaouech réélu président de la CCI Dahra

Comme suite à la réunion du 26 mai 2018 au terme de laquelle, ont été désignés les 22 membres de l’Assemblée Générale de la chambre de commerce et d’industrie de Mostaganem (CCI Dahra), ce jeudi 21 Juin 2018, se sont déroulées les élections de renouvellement des membres du Bureau de cette institution. Mr.Abdelkader Bezzaouech revient en force à la présidence de la CCI, réélu, presque à l’unanimité. A cet effet, il s’agissait d’élire (1) un Président de la Chambre, (2) vice-présidents pour le seconder ainsi que (3) membres. L’opération de vote a démarré à 10 heures et s’est déroulée en présence de la commission d'organisation des élections de la Wilaya de Mostaganem, composée de Messieurs : Mokhtar Belahcen, représentant de la Direction du Commerce de Mostaganem et Président de la dite Commission, un huissier de justice ,un membre des Services de la Sureté de wilaya, ainsi, les 21 membres issus de la dernière l'Assemblée Générale (avec une absence), a permis au quorum requis d’être atteint et autoriser valablement le vote. La procédure de déroulement est celle préconisée par le Ministère de tutelle, consistant à faire un vote, par voie de bulletin secret, dans les urnes transparentes, spécialement conçues et visibles, par tous les membres présents. Le vote en question eut lieu comme prévu, en quatre (4) tours, pour les quatre (4) catégories de membres. L’ouverture des urnes et le tri des bulletins se sont déroulées le plus normalement du monde ; aussi, sans grande surprise, le dépouillement des bulletins a conforté le président sortant, en l’occurrence M Abdelkader Bezzaouech, dans sa ré-investiture, en qualité Président de la CCI de Mostaganem, mais cette fois, avec (2) deux nouveaux vices –Présidents, à ses côtés.