CHAMBRE D'ARTISANAT ET DES METIERS DE MOSTAGANEM : Production de plus de 25000 bavettes pour soutenir le corps médical

A l’instar de l’effort national consenti par plusieurs secteurs, tant privés qu’étatiques, mais aussi de particuliers qui ont chacun à sa manière apporté sa pierre à l’édifice de solidarité nationale, en cette période de menace sanitaire induite par le Coronavirus , l'atelier de couture relevant de la chambre d'artisanat et des métiers de Mostaganem s’est lancé dans la production de bavettes médicales pour soutenir les efforts du personnel médical de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris. Selon le directeur de la chambre "M.Mohamed Mansouri" cet atelier qui a été ouvert au niveau du pavet "Bellhouane Touati", siège de la chambre de wilaya ,englobe 30 couturières spécialisées dans la filière couture, elles se sont proposées au service de l’intérêt général, en produisant plus de 25000 bavettes médicales en plus de 450 tabliers et unités de combinaisons médicales .La production de ces bavettes s'est faite en collaboration avec les services de santé pour mieux identifier et choisir la matière première laquelle doit répondre aux normes de production Notons que la chambre de commerce et d'industrie de Mostaganem a entamé l'opération de commercialisation des masques chirurgicaux, au profit des citoyens à raison de 40 Da l'unité, et ce dans le but de répondre au maximum à la demande Notons que , depuis la propagation de la pandémie (COVID-19) une pénurie de masque et gel hydroalcoolique a été enregistrée au niveau de l’ensemble des pharmacies de la wilaya.