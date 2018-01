CHAKIB KHELIL REPOND A CHIHAB : ‘’Va gonfler des pneus dans les usines de tes amis !’’

Chakib Khelil et le N°2 du RND se livrent une guerre médiatique acharnée. Répondant aux critiques de Seddik Chihab, l’ancien ministre de l’Energie a riposté par une expression riche en enseignements : « Va gonfler des pneus dans les usines de tes amis, l’air est gratuit », a écrit Chakib Khalil sur son mur facebook. Les nerfs des deux personnalités ont lâché, lorsque Chakib Khelil a critiqué publiquement le plan d’action du gouvernement Ouyahia, notamment sur la question de la planche à billets. D’une manière très diplomate, Ouyahia avait répondu aux critiques d’une façon modérée sans entrer en conflit direct avec Chakib Khelil, mais le porte-parole du RND, Seddik Chihab a fait le sale boulot de rendre la monnaie à l’ancien ministre de l’Energie en l’accusant d’exécuter les orientations des puissance mondiales, l’accusant, de chercher à « affaiblir le pays et ses positions » et de travailler pour qu’il « soit dépendant des puissances mondiales », avait déclaré Sedik Chihab sur les ondes d’une chaine de télévision privée. La réplique était rapide. Sur sa page Facebook , Chakib Khelil tire à boulets rouges sur son adversaire : « Certains journaux ont rapporté les déclarations du porte-parole du RND, M. Seddik Chihab, actuel député et ancien syndicaliste dans les rangs de l’UGTA, où il a grandi sur l’art du mensonge et de l’affabulation », a-t-il écrit . « Toi, Seddik Chihab, tu n’es pas sorti du Sénat et du Parlement depuis 1998, du syndicat au Parlement. Qu’as-tu donné à l’Algérie ? », s’est-il interrogé avant d’ajouter : « Nous te connaissons à Alger et à Jijel et nous connaissons ton niveau (…) va gonfler des pneus dans les usines de tes amis, l’air est gratuit”.