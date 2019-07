CET DE TIARET : Collecte des peaux des bêtes sacrifiées à l'Aïd El Adha

Dans quelques jours, l’Algérie, à l’instar des autres pays musulmans, célèbrera la fête de l’Aïd El Adha. Une occasion pour les citoyens de se rapprocher et de s’organiser autour de bonnes actions pour la célébrer dans les meilleures conditions. Dans ce contexte, et sous le slogan limiter les pratiques nuisibles à l’environnement en réduisant les quantités de déchets produits, que s’assigne comme objectif l’Etablissement de Gestion des Centres d’Enfouissement Technique ‘’EPIC de Tiaret’’, qui depuis sa création, ne cesse de déployer des efforts pour améliorer les conditions de vie des citoyens surtout en matière d’environnement , il vient de lancer à l’occasion de l’Aid El Adha, sa campagne de préservation des peaux des bêtes sacrifiées dans la perspective de les récupérer et de les valoriser en faveur des familles démunies. En effet, dans une première étape, une opération de tri des peaux de moutons sera organisée à travers tout le territoire de la wilaya de Tiaret. La première campagne de sensibilisation à la collecte des peaux des moutons sera sous le thème : « la peau de mouton : au lieu de la jeter et polluer la nature, elle peut devenir une richesse à préserver, et qui peut rendre le sourire aux familles démunies ». Et pour réussir cette opération, ses services sont en train de préparer un plan de travail pour sensibiliser les citoyens, ainsi la radio locale est chargée de diffuser en boucle, des appels aux citoyens afin qu’ils gardent chez eux les peaux des moutons sacrifiés, ainsi que quelques gestes pratiques nécessaires pour maintenir les peaux en bon état, comme mettre du sel dessus et les laisser au soleil, avant de les transférer vers les unités de transformation des cuirs. Par la même occasion, des opérations sur le terrain seront organisées avec la participation des caravanes mobiles de sensibilisation, qui seront animées par des associations opérant dans le domaine de l’environnement. Des supports d’information et de communication seront alors distribués. L’initiative a pour objectif de “sensibiliser les citoyens à la nécessité de préserver la propreté des milieux et en même temps, elle va permettre aux citoyens de Tiaret de participer à un geste charitable par cette campagne dédiée aux familles démunies.