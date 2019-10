CERTIFICAT DE CAPACITE POUR PERMIS DE CONDUIRE : Les démarches facilitées pour les Algériens de France

La gestion des certificats de capacité de permis de conduire a été complètement dématérialisée. L’annonce a été faite par les services du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, via son site Web. En effet, le département de Salah Eddine Dahmoune souligne, en effet, qu’«une plateforme électronique de demande de certificat de capacité de permis de conduire a été mise en place, avec les équipes techniques et administratives du ministère de l’Intérieur, en collaboration avec celui des Affaires étrangères, permettant aux titulaires d’un permis de conduire algérien en cours de validité (donc nos ressortissants établis à l’étranger ou étrangers) d’introduire directement, en ligne, leur demande d’obtention du certificat d’authenticité pour le besoin de son échange contre un permis de conduire étranger». Il faut dire que cette nouvelle mesure de facilitation vise, selon les éclairages fournis en ligne, à «garantir une rapidité dans la réception et le traitement des demandes au niveau des services concernés des wilayas et une meilleure transparence quant au suivi de leur évolution par le demandeur en temps réel». Il est mis en exergue, par ailleurs, que le lancement de cette plateforme électronique a pour objectif d’offrir, aussi, aux titulaires de permis de conduire algériens et notamment à nos ressortissants «une prestation de service de qualité et sécurisée».