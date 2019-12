CEREMONIE DE PRESTATION DE SERMENT : Tebboune décerne la médaille de l'Ordre de mérite à Bensalah et Gaid Salah

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décerné jeudi au palais des nations à Alger, à l'issue de sa prestation de serment, la médaille de l'Ordre de mérite national du rang "SADR" au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah et au Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP). "J'ai décidé de décerner l'ordre de mérite national du rang "SADR" au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah compte tenu des efforts qu'il a déployés durant toute la période de sa présidence, ce qui a permis la pérennité de l'Etat et de ses institutions", a indiqué M. Tebboune lors de la cérémonie de prestation de serment. "J'ai également décidé, à titre exceptionnel, de décerner cette médaille au Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah en signe de reconnaissance à ses efforts et de son rôle durant cette période sensible ayant permis de respecter la Constitution et préserver la sécurité des citoyens, du pays et des institutions de la République", Pour rappel, M. Tebboune a été également décoré de cette distinction par M. Bensalah. Notons que la médaille de rang "SADR" du mérite national, n'était réservée jusqu'ici qu'aux chefs de l'Etat.