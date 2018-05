CEREALICULTURE : Une forte production de céréales attendue en 2018

Se disant "optimiste" quant à l'avenir de la céréaliculture en Algérie, M. Abdelkader Bouazghi a estimé que ce segment cultural devra connaitre un bond "qualitatif''.Cette année, la production céréalière sera abondante en Algérie, a indiqué le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, le samedi dernier à Ouargla. Une bonne pluviométrie mais aussi le déploiement d’un certain nombre de moyens sont les principaux facteurs annoncés par le ministre."Une bonne moisson de céréales est attendue à l'échelle nationale, au titre de l'actuelle saison agricole, à la faveur d'une pluviométrie abondante, des moyens mobilisés et de la réussite des campagnes labours semailles'', a déclaré le ministre, en marge du lancement de la campagne moissons-battage.Se disant "optimiste" quant à l'avenir de la céréaliculture en Algérie, M. Bouazghi a estimé que ce segment cultural devra connaitre un bond "qualitatif'', au regard des vastes surfaces agricoles accordées aux investisseurs et aux moyens mobilisés par l'Etat pour le développement de l'agriculture, notamment en matière de soutien et d'accompagnement.