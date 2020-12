CENTRE UNIVERSITAIRE DE TISSEMSILT : Ouverture de 126 nouveaux postes de doctorat

Le centre universitaire ‘’Ahmed Ben Yahia El Wancharissi’’ de Tissemsilt a été renforcé dernièrement par de nouvelles branches et spécialisations au stade du doctorat et visiblement, il a été quantitativement gâté. Selon les déclarations du Dr. Djilali Logab, directeur adjoint de la post-graduation, de la recherche scientifique et des relations extérieures au centre universitaire de Tissemsilt, il s'est classé quatrième au niveau des universités de la région ouest après les universités de Tlemcen, Mostaganem et Chlef, en termes de nombre de branches, de spécialisations et de nombre de nouveaux postes qui s’élève à (126) postes de doctorat. Ce dernier a ajouté que cette réussite n'était réalisable si ce n’était sans les efforts du recteur de l'université, le Prof. Dr Aissani M’hamed dans l’application de la stratégie adoptée dans le projet de l’institution visant à ouvrir des projets doctoraux dans les domaines de formation dans lesquels l’université de formation comprend les trois étapes qui sont licence, master et doctorat. Enfin, le Dr. Djilali Logab a confirmé qu’en application du décret ministériel n°962 du 02 décembre 2020, qui comprend la qualification des institutions universitaires pour assurer la formation dans la troisième phase (doctorat) sous le titre de l'année universitaire 2020/2021, il a été publié dans l'annexe relative à l'université de Tissemsilt que tous les projets de formation soumis par l'université de Tissemsilt ont été acceptés et sans exception avec un total de 126 postes dans 42 spécialisations dans 14 branches de formation et que les concours des examens seront programmés à la mi-janvier de l’année prochaine.