CENTRE ‘’MÈRE-ENFANT’’ DE TIARET : Plainte contre 14 médecins ayant déposé une démission collective

Notre source précise que la direction de l'administration, de son côté, vient de saisir la justice et a déposé une plainte contre ces 14 médecins, les accusant d'avoir refusé de prendre en charge les patients. Cette accusation a fait réagir les 14 médecins qui ont déposé une démission collective. La genèse de cette affaire trouve ses origines dans une décision de muter certains nouveaux médecins vers l'ancienne maternité "Aourai Zohra" qui a rouvert ses portes et ce, pour répondre aux besoins et aux urgences qui ont connu une évolution en nombre. Les médecins concernés par cette décision ont proposé un agenda de travail qui est en vigueur au niveau de plusieurs maternités et qui stipule la délimitation des heures de repos, soit 2 jours de travail et 2 jours de repos. Par ailleurs, la direction du centre "mère-enfant", a démenti catégoriquement le manque de gants, de bavettes et de produits de désinfection et a dénoncé certains comportements de quelques médecins qui ont refusé d'accompagner les patients hors wilaya, évoquant les risques de pandémie. Ces échanges d'accusations et en cette période ou tout le monde est appelé à une mobilisation générale et aussi la consolidation de tous les efforts, seule la justice a été l'unique rempart, en vue d'apaiser les esprits et dans l'attente du verdict relatif à la légitimité ou non de la grève, des appels à la raison se font rares et le secteur de la santé ,en général, peine à trouver des solutions salutaires.