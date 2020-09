CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ORAN : Baisse de 50% des malades contaminés par la COVID-19

La situation épidémiologique au niveau de l'établissement hospitalier de Dr Benzerdjeb, a enregistré ces derniers jours une amélioration sensible, où les équipes médicales ont relevé jusqu'au 03 du mois courant une baisse de 50% dans le nombre des malades pris en charge au niveau du service COVID-19, où un spécialiste a déclaré : que 21 malades sont hospitalisés actuellement dans l'établissement qui avait accueilli précédemment 110 cas et où aussi une régression sensible des consultations et des cas confirmés a été enregistrée . Le même responsable a ajouté, que ses services ont enregistré une grande stabilisation de la situation épidémiologique depuis environ 10 jours, ce qui a entraîné la libération de plus de la moitié des lits réservés à cette catégorie des malades, où il ne reste actuellement que 21 malades, en déclarant que les services de l'hôpital ont pris en charge depuis le 03 août dernier plus de 110 malades avec la guérison de 85 malades et le décès de 12 malades au cours de cette période qui a duré environ un mois. Dans le même cadre, le directeur de l'hôpital a fait savoir que ses services ont enregistré une baisse sensible des malades de la COVID-19, qui se sont présentés à l'établissement. Au cours des premiers jours, l'hôpital accueillait quotidiennement entre 12 et 20 malades environ, alors que durant les derniers jours l'établissement n'accueille qu'entre trois ou quatre malades, ce qui a allégé la pression exercée sur les équipes médicales et les a mis dans des conditions confortables dans la prise en charge de ces malades.