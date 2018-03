CENTRE DE SIMULATION DE LA FAC DE MEDECINE : Un Stage pratique sur l’échographie en soins d’urgence

Ainsi, la Faculté de Médecine de Mostaganem a décidé d’offrir aux médecins généralistes et étudiants intéressés, un perfectionnement des compétences, pour pallier à des problèmes de santé prioritaire, et au regard de sa mission de soins de premier recours profitables pour les urgences et autres. En médecine, l’impératif incontournable dans le traitement des cas pressants et surtout l’orientation et/ou la prise en charge au niveau des services des Urgences Médicales est de promouvoir les compétences des technologies au service de la médecine, par la mise à niveau et le perfectionnement. Comme la formation en échographie des médecins généralistes reste faible, en quantité et en qualité. Le centre de simulation médicale de la Faculté de Médecine, relevant de l’Université de Mostaganem, avec le concours de la DSP de Mostaganem a pris la louable initiative de lancer (2) deux types (2) de formations, dans le domaine de l’utilisation de l’échographie, notamment pour ce qui concerne les Urgences et la spécialité de Pneumologie: Une 1ere formation en ECHO F.A.S.T, programmée depuis 2 ans, au niveau du centre de simulation médicale Mostaganem ,les 8 et 9 Mars 2018.Vu l’intérêt accordé à ce type de formation innovante, pour les conditions de notre santé publique, il a été enregistré un nombre d'inscrits de 50 parmi lesquels des « mannequins » qui sont des « volontaires sains », pour les besoins de la démonstration de la pratique. Pour ce faire, des ateliers eurent lieu sous les bons offices de spécialistes venus d’Alger, de Blida et de Pologne. Ils étaient programmés comme suit : 1/Ateliers Dr ABAD et coll. jeudi 08 mars 2018 ; 2 /Ateliers par le Dr Tomislav Petrovic, le jeudi 08 mars 2018 à 14h00 ; 3/Ateliers par le Dr Tomislav Petrovic, le vendredi 09 mars 2018. Rappelons que le Docteur Tomislav Petrovic, exerçant à Paris, au niveau de l’Hôpital Avicenne (Bobigny -France), est une sommité dans la médecine d’urgence, passionné d’échographie ; il est par ailleurs, le Président de la Société Winfocus-France. Une 2ème formation certifiante en échographie thoracique, sponsorisée par le groupe « G-ECHO », qui a mis à disposition 4 échographes pour cette session de formation. Conduite, également, en « Ateliers d’échographie thoracique », au centre de simulation médicale Mostaganem, le vendredi ,09 mars 2018, d’une part et, d’autre part en « Ateliers pratiques », au niveau de l’EPH de Mesra, le samedi,10 mars 2018 ,elle est destinée essentiellement aux médecins pneumologues .Les formateurs chargés d’encadrer ces ateliers sont les Docteurs Formateurs: Dr Jaber Nemmer, Dr Samir Guediri et le Dr Gilles Mangiapan, représentant le groupe Gecho. C’est ce dernier qui est chargé de former un « noyau de formateurs » pour les 20 pneumologues inscrits lesquels, à leur tour, formeront d’autres médecins, de la spécialité, toujours au niveau du centre de simulation de Mostaganem.



Conclusion et perspectives

A noter que tout l’intérêt de l’échographie, outre sa rapidité, fiabilité, facilité d’utilisation, et son moindre coût, elle a l’avantage de n’utiliser que des ultrasons, naturellement utilisés dans le règne animal. Au total, c’est 48 médecins urgentistes qui on été formés avec des félicitations du Professeur Benmouhoub. Cette formation aura certainement des suites avec les partenaires présents avec des perspectives d’avenir avec le Centre de simulation médicale de Mostaganem. Comme conséquence pratique, de cette formation c’est que, les médecins urgentistes de Mostaganem devraient, dès la semaine prochaine disposer, d’au moins, un échographe pour commencer à pratiquer au niveau du SAMU de Tigditt : c’est ce qu’ont laissé entendre les initiateurs de cet évènement important qui disent aller encore plus loin, avant le mois de juin 2018 , avec l’acquisition d’autres outils d’échographie ,pour d’autres domaines.