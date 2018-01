CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER : 923 dossiers pris en charge à Sidi Bel Abbès

Dans une conférence tenue au niveau du centre de lutte contre le cancer, M. Idriss Khodja El Hadj, directeur de la Santé Publique et de la Population de la wilaya de Sidi Bel Abbès a d'emblée, fait part de son entière satisfaction quant à la réalisation au chef-lieu de Wilaya du centre de lutte contre le cancer (CLCC),une infrastructure sanitaire, à vocation régionale, d’une capacité d'accueil de 120 lits et qui répond parfaitement aux normes internationales en vigueur. " Ce dernier fonctionne avec plusieurs services dont l'oncologie pédiatrique, l’hématologie, la sénologie, la médecine nucléaire, la chirurgie et le laboratoire d'analyses. "Une enveloppe financière de 150 milliards de centimes, a-t-il ajouté, a d'ailleurs été débloquée, s’ajoutant aux 20 milliards de centimes liés à l'assiette financière. Le tout servirait à l'achèvement des travaux du centre et à l'acquisition des équipements de la médecine nucléaire traitant le cancer de la thyroïde, très répandue dans notre pays, mais aussi aux autres services précités; ce matériel attendu serait réceptionné vers la fin du trimestre en cours et mis en marche en septembre 2018". A une question sur le type de son fonctionnement, le premier responsable du secteur sanitaire de Sidi Bel Abbès que le C.L.C.C qui fonctionnerait d'une manière progressive jusqu'à l'année 2019,est en mesure de prendre en charge 500 patients de Sidi Bel Abbès et des wilayas limitrophes par jour du fait qu'il dispose de 02 accélérateurs sans effet radioactif, accordant le traitement de radiothérapie à 80 malades originaires de 07 wilayas de l'Ouest. ''Un troisième accélérateur de pointe, premier du genre à l'échelle nationale serait mis ensuite en service au profit de 150 patients, toutes pathologies cancéreuses confondues, qui seraient soignés à la radiothérapie".''De septembre à nos jours, poursuit-il, le centre a reçu 923 dossiers de personnes atteintes de cancer dont 130 ont été traitées à la radiothérapie". Et d'ajouter: le service d'oncologie ouvert le 02 janvier en cours, a enregistré 21 nouveaux cas, 606 autres malades ont suivi leur traitement médical au sein du C,H.U Hassani Abdelkader en 2017". "L'établissement en question, conclut le D.S.P, compte actuellement 261 employés, entre personnels administratifs, de service et des équipes médicales et paramédicales dont certains avaient bénéficié d'une formation pratique à Oran, Tlemcen et même à l'étranger, dans la manipulation des différents appareils d'imageries".