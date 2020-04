CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ‘’KRICHICHE BENDHIBA’’ : Production de 400 bavettes à titre bénévole à Mostaganem

A l’instar des autres wilayas où l’effort national est consenti par plusieurs secteurs, tant privés qu’étatiques, mais aussi de particuliers qui ont chacun à sa manière apporté sa pierre à l’édifice de solidarité nationale, en cette période de menace sanitaire induite par le Coronavirus , le centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) ‘’Krichiche Benedhiba’’ s’est lancé dans la production de bavettes médicales pour soutenir les efforts du personnel médical de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris. Dans le cadre de l’élan de solidarité pour combattre le Coronavirus, plusieurs jeunes volontaires spécialisés dans la filière couture, se sont proposés à titre bénévole au service de l’intérêt général, en produisant 400 bavettes médicales qui seront mises gracieusement à la disposition du personnel médical de la wilaya .Face à la crise sanitaire mondiale causée par le Covid-19 et la pénurie de masques chirurgicaux, ces jeunes ont décidé de relever le défi et de transformer leur outil pédagogique pour pouvoir produire ces masques actuellement très demandés en plus d’ alimenter le stock des hôpitaux . Ces jeunes volontaires attendent de l’aide et de la contribution des donateurs afin de leur fournir de la matière première . Par ailleurs et dans ce même contexte ,la câblerie de Sidi Bendhiba, située au niveau de la commune de Mesra , en collaboration avec le secteur de la formation professionnelle a lancé une initiative pour fabriquer 80.000 bavettes en plus de 9000 combinaisons médicales , visant en premier lieu la couverture des besoins du secteur de la santé, puis d'autres corps, dans le but de répondre au maximum à la demande Notons que , depuis la propagation de la pandémie (COVID-19) une pénurie de masque et gel hydro alcoolique a été enregistrée au niveau de l’ensemble des pharmacies de la wilaya.