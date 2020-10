CELEBRATION DU MAWLID ENNABAWI : Appel au strict respect des mesures préventives

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a mis l'accent, dans un communiqué, sur l'impératif "de respecter strictement" les mesures préventives face à la propagation du COVID-19 à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabawi. "Le peuple algérien s'apprête à célébrer le Mawlid Ennabawi, à l'instar des autres peuples musulmans, dans des conditions sanitaires exceptionnelles en raison de la propagation du covid-19, d'où l'impératif de respecter les consignes contenues dans le communiqué du Premier ministère du 25 octobre 2020 appelant à davantage de vigilance, notamment durant ces derniers jours qui ont enregistré une nette hausse des nombres de cas du COVID-19", note le communiqué. Cette situation exige "le strict respect des mesures préventives et des gestes barrières en redoublant de vigilance à même de lutter contre cette pandémie et d'endiguer sa propagation et ce conformément aux communiqués de la Commission nationale de la fatwa et aux rapports de la commission scientifique et du comité de suivi de l'ouverture progressive des mosquées". Le ministère a appelé, dans ce sens, l'ensemble des citoyens à "célébrer le Mawlid dans des salles prévues à cet effet, et ce en coordination avec les autorités locales dans le cadre du respect des gestes barrières et l'application des règles sanitaires. Il est strictement interdit de le célébrer dans les mosquées ou leurs espaces". Les Algériens sont appelés également à "célébrer cet événement chez-soi en respectant les mesures recommandées à même de protéger les citoyens contre la propagation du virus, en sus des gestes barrières, à savoir la distanciation physique et le port de masques dans les différents rassemblements dans le souci de préserver la vie des citoyens", ajoute le communiqué.