CELEBRATION DU ‘’MAWLID ENNABAOUI’’ A MOSTAGANEM : La mosquée ‘’Amr Ibn El Ass ’’ abrite les festivités

Comme à l’accoutumée et depuis la naissance de notre prophète Mohamed (qsssl) , l’Algérie célèbre cette traditionnelle fête religieuse et Mostaganem tient elle aussi à fêter le mawlid ennabaoui en organisant tant de festivités en cette occasion . En ce sens, lundi 19 Novembre 2018, à la prière d’EL Asr, la mosquée ‘’Amr Ibn El Ass’’ a été prise d’assaut par les fidèles, venus nombreux assister à la cérémonie religieuse où le wali et son exécutif, ainsi que d’autres membres des autorités locales étaient présents. A la fin de la prière, l’éminent imam Hadj Kaddour a tenu un cours ( dars) où il a mis en valeur la généalogie de notre prophète qui est venu répandre la religion de l’islam , qui demeure un message de paix et de sociabilité pour tous et d’entraide entre tous les peuples de la terre , répandant également l’amour de son prochain et de vouloir pour autrui ce qu’on nous voulons pour nous même. A la fin de la cérémonie, une distribution de diplômes d’honneur assujettie d’une somme financière qui fut allouée aux lauréats du saint coran. Elle s’est poursuivie en soirée , par l’animation d’une fête en cette circonstance au théâtre ‘’Djilali Benabdelhalim’’ marquée par tout un rite bien organisé qui perpétue à jamais nos traditions de jadis avec chants religieux de nos aïeuls et l’application du henné qui était étalé par Mme Bouamrane dite ‘’Dressoir’’ sur les mains des jeunes filles sous la lumière tamisée des bougies et le port d’habits traditionnels de toutes les régions de notre pays. Notons qu’il y’avait tellement de monde qu’il ne restait aucune place vide et que même les strapontins étaient occupés. La troupe musicale de l’association ‘’Ibn Badja’’ de Mostaganem sous la direction de maitre Fayçal Benkrizi fut très festive que les youyous ont envahi la salle, provoquant une très forte émotion parmi les spectateurs, et plus le temps avançait, plus les gens continuaient. En dernier, la fête a été si réussie et la foule si contente de fêter le mawlid dans une si bonne ambiance.