CELEBRATION DU 24 FEVRIER A MASCARA : 180 foyers raccordés au réseau de gaz à Zelagua

Le wali et la délégation qui l’accompagnait, s’est rendu à la Maison de la culture où il a prononcé une allocution à travers laquelle il a donné des orientations et des instructions pour que chacun accomplisse le devoir qui lui est dévoué , faire le nécessaire et contribué au développement local de cette Wilaya. Quelques ouvriers ont été honorés. Le wali a également visité l’Unité spécialisée dans la mise en bouteille de Sonatrach, où il a eu des explications sur l’activité de l’Unité. Cette Unité produit quelque 200.000 unité /an en bouteille de Gaz et 20.000 unités/an en extincteurs, pour un chiffre d’affaires de 593.000 millions de DA. Comme il a également visité le centre de conversion de Ghriss où des véhicules sont dotés en GPL. Ce centre réalisé pour un montant de 29.880 millions de DA peut accueillir 4 véhicules /jour, nombre que le wali a trouvé très limité, et qu’il faut penser à une extension pour faire face à la demande. Ce centre a réalisé en 2017 un nombre de 1827 véhicules, en 2018, un nombre de 2078 et en 2019 4075 véhicules, un chiffre en constante augmentation. Le wali a par la suite visité la localité de Zelagua dans la commune de Froha où il a inauguré le raccordement de 180 foyers au gaz naturel pour un montant de 8,194 millions de Da, soit 45.525,05 DA par foyeréchelonné sur 10 mois.