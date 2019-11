CELEBRATION DU 1ER NOVEMBRE : Gaïd Salah préside une réception en l'honneur de hauts cadres

Le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire a présidé à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse révolution de libération nationale du 1er novembre 1954, une cérémonie vendredi soir à Alger en l'honneur de hauts cadres de l’Etat et de l'Armée nationale populaire (ANP), en activité et à la retraite, a indiqué, samedi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Le communiqué précise que «La cérémonie, organisée au Cercle national de l'Armée à Béni-Messous et qui s'inscrit dans le cadre des "grandes traditions de l'Armée nationale populaire (ANP) visant à valoriser les dates et les événements phares de notre glorieuse histoire et à rendre hommage à nos vaillants martyrs, a vu la présence du président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, le président de l’Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, des membres du gouvernement, des Officiers généraux, des cadres supérieures de l’Etat, des personnalités nationales et des moudjahidine ». La même source a ajouté qu’ «à cette occasion, l'assistance a marqué une halte solennelle devant l'hymne national, interprété par la troupe musicale de la Garde Républicaine, suivie par la projection du film documentaire "L'Armée Nationale Populaire...les bras de loyauté et de développement", qui relate les réalisations de l'ANP dans divers domaines, et la visite d'une exposition de photographies retraçant les différentes étapes de la glorieuse Révolution de Novembre, depuis son déclenchement jusqu'à l'indépendance».