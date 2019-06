CELEBRATION DE SIDI LAKHDAR BENKHLOUF : Le ‘’taam’’ fixé pour le 28 juin prochain

Jadis, les groupes sociaux vivaient selon les croyances ancestrales et traditionnelles en Algérie. Ce temps était fait de croyances spirituelles, de cérémonies ancestrales, mythiques et mystiques en l'absence de toute forme d'autorité policière, judiciaire, politique ou autres. Seuls les saints étaient là pour apporter leur baraka et leur bénédiction. Ils légiféraient, tranchaient dans les cas extrêmes, séparaient et, surtout, réconciliaient les protagonistes et belligérants. Certains autres étaient connus pour leur pouvoir de guérison, leur force mentale et spirituelle, etc. La sagesse et surtout l'autorité spirituelle de ces saints patrons, ces «walis» ancestraux, bien qu'elle soit très loin derrière nous, demeure perpétuée partout dans le pays par le bon sens de nos aînés et leur attachement aux traditions. C'est notre héritage culturel, civilisationel et patrimonial indélébile. C’est en ce sens, que M. Derrar Hadj Lakhdar tient à perpétuer à jamais cet héritage culturel, en organisant pour la énième fois le ‘’taam’’ de Sidi Lakhdar Benkhlouf, en fixant sa date pour le 28 du mois de Juin. Ce dernier avec d’autres citoyens bienfaiteurs, a établi un riche programme d’activités culturelles et artistiques dont la superbe fantasia des cavaliers venant de tous les coins du pays, la remise de cadeaux aux participants, et l’offre du couscous de circonstance à tous les invités. L’organisateur tient en dernier à remercier le wali de Mostaganem, le directeur du journal ‘’Reflexion’’ et l’ensemble de ses collaborateurs et autres bienfaiteurs pour l’aide précieuse qu’ils apportent pour la réussite totale de ce ‘’taam’’ appelé à ne point disparaitre.