CELEBRATION DE LA JOURNEE NATIONALE DE L'ARBRE A ORAN : Le wali donne le coup d'envoi de ‘’un arbre pour chaque citoyen’’

Dans ce cadre, la wilaya d'Oran a bénéficié d’une opération de plantation de 11450 arbres et arbustes émanant de la direction du logement qui a participé pour la première fois à la relance de cet événement avec une part de 11450 arbres et arbustes de différents types. Ces derniers, ont été implantés à travers les daïras de Boutlélis dans le pôle urbain Ahmed et Zabana, et POS P1, au nouveau du pôle urbain de Oued Tlélat ainsi qu'au niveau des nouveaux pôles urbains et certains complexes résidentiels. Cette opération d'envergure a été coordonnée avec les organes ordinaires et les autorités locales avec la participation des membres de l'APW d'Oran notamment, Ammi Hachemi qui est à sa énième implantation d'arbres au niveau de l'ensemble des quartiers et autres infrastructures de l'état du chef lieu de la wilaya d'Oran. Ont participé à cet important événement des associations de la société civile et des citoyens, en cette célébration de la journée nationale de l’arbre (25 octobre), en présence du wali d'Oran Djelaoui Abdelkader, qui a donné le coup d’envoi de cette édition de l’opération «Un arbre pour chaque citoyen », qui s’étalera jusqu’au 30 mars 2019. Ces actions sont motivées par la nécessaire création d’espaces verts supplémentaires à travers les agglomérations urbaines des nouveaux pôles urbains de la wilaya d’Oran. Ces arbustes ont été plantés, soit directement par les services relevant de la direction, ou à travers leur distribution aux différents organismes nationaux, tels que les instituts, les écoles, les Scouts musulmans algériens (SMA) et les associations activant dans le domaine de l’environnement.Dans ce contexte, des forêts, à l’instar des forêts de Canastel A et B , à Misserghine la forêt de Msila , la forêt Montagne des Lyons , à Gdyel , ainsi que d'autres forêts, ont été ciblées dans le cadre de cette opération. La wilaya d’Oran dispose d’une richesse forestière exemplaire à l'image de la forêt de Canastel qui vient de franchir une nouvelle étape procédurale vers sa protection définitive contre ce qui est communément appelé «la mafia du foncier, à Oran». Deux arrêtés de « classification » de la forêt de Canastel comme faisant partie du Domaine forestier national (DFN). Une procédure de classification à différencier de celle de « l'intégration » qui sera à la charge de la Conservation foncière de la wilaya d'Oran, avec la publication des documents d'intégration et l'établissement du livret foncier, selon de précédentes déclarations de la DGF.