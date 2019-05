CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA SAGE-FEMME A SIDI BEL ABBES : Le manque de personnel médical en débat à l’E.H.S

Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde, celui de la sage-femme qui célébre aujourd’hui sa Journée Mondiale. Cette profession comporte de multiples facettes et est encore trop méconnue du grand public. Elle demeure l'occasion de découvrir ce métier de "donneuse de vie", de rendre hommage aux femmes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. En cette occasion, les premiers responsables de la D.S.P de Sidi Bel Abbès ont organisé une demi-journée à caractère purement informatif, tenue ce jeudi 02 mai 2019 à la salle des conférences de l'hôtel ‘’Eden’’, en présence d'une forte assistance.



Le débat fructueux a été axé essentiellement sur les divers problèmes professionnels auxquels sont confrontées les sages femmes, notamment le manque criard du personnel médical au sein de l'établissement hospitalier de spécialité Mère -Enfant de la ville. 'Ce manque flagrant de personnel au niveau de l'établissement de gynécologie obstétrique gêne sobrement son bon fonctionnement et entrave nos activités relatives à la prise en charge des femmes enceintes, dira Mme Zerhouni, coordinatrice de son état. ''D'autant plus, a-t-elle ajouté, les 22 sages femmes que compte l'EHS, passent 12h de garde, une tâche qui s'avère contraire aux orientations de l'OMS stipulant que nous devrions accoucher 05 femmes seulement durant une garde''. D'autres intervenantes ont souligné que 45 à 48 naissances sont répertoriées chaque jour, donnant ainsi le chiffre alarmant de 13 000 naissances par an."C’est inconcevable ........inadmissible ''! Face à cet accroissement de naissances conçu comme un débordement, la coordinatrice justifie le manque de personnel par le fait de la longue durée du stage étendu des sages-femmes, le départ dans la même période de 05 ans de plusieurs accoucheuses mais aussi et surtout la grande pression exercée par les parturientes venant des wilayas avoisinantes pour être admises en urgence dans le service. ''Cet encombrement, renchérissent d'autres interlocutrices, ne peut être maîtrisé même au niveau du service mère-enfant ouvert tout récemment à l'EPH Dahmani du quartier populeux Sidi Djillali. Nous devrions, à notre avis, accepter que les grossesses à haut risque", ont-elles préconisé.





Noui Moussa

