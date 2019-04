CELEBRATION DE LA JOURNEE DU SAVOIR : La wilaya abrite les festivités officielles

La célébration de cette journée particulière a débuté par la récitation de quelques versets du Saint Coran par un benjamin à la voix si douce, s’est poursuivie par l’entonnement de l'hymne national par une chorale, et une allocution du directeur de l’éducation de Mostaganem. Cet événement a été également marqué par la présentation de plusieurs activités artistiques, des expositions de divers travaux manuels réalisés par des élèves, et de tableaux de peinture représentant l’art de l’écriture arabe (le koufi) dans toutes ses variantes, dessiné magistralement par des écoliers. Une activité artistique a été également présentée, portant sur l’œuvre du cheikh Abdelhamid Ben Badis, qui demeure le pionnier de la renaissance intellectuelle en Algérie. En dernier, des présentations artistiques ont été animées par les élèves des écoles de la wilaya, dont l'établissement scolaire ‘’ Beldjilali Belhadj ‘’ intitulée " fierté de soi dans les langues du monde’’ et une seconde présentation par les élèves de l'école ‘’Franz Fanon ‘’, sous la forme d’une prière pour la préservation de l'Algérie. En clôture de cette manifestation culturelle, M. le wali a tenu à honorer les meilleurs élèves qui se sont fortement distingués par l’obtention de meilleures moyennes au cours de ce premier trimestre de l’année scolaire.