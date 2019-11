CELEBRATION DE LA JOURNEE DU MAOULID ENNABAWI A BETHIOUA : 250 enfants orphelins prennent part à la fête religieuse

Un riche programme religieux et culturel à été organisé par l'association El Izza ouel Karama durant la veillée du samedi 9 novembre, correspondant au 12 Rabii El wel 1441.

La célébration du Mawlid Ennabaoui (anniversaire de la naissance du prophète Mohamed QSSSL) à Bethioua est une des grandes fêtes religieuses et culturelles, célébrée de façon unique en son genre, tant en Algérie qu’à travers les pays du Maghreb. Chaque année, et depuis des siècles, des milliers de personnes prennent part à cette célébration devenue l’une des fêtes religieuses les plus attendues par les populations musulmanes. Ainsi, l'association des enfants orphelins défavorisés et démunis des douars relevant de la daïra de Bethioua" El Izza Ouel Karama " a organisé sous la présidente de l'association Mme Hennane Fatma un riche programme religieux et culturel à la salle de la bibliothèque Cheikh Mehdi Bouabdelli, et ce avec la participation de 250 enfants orphelins des douars de la daïra de Bethioua, où des invités et de la société civile de la wilaya d'Oran étaient présents. L'ouverture de la cérémonie a débuté avec l'hymne national, suivi d’une sourate du Coran récitée par un jeune enfant. Puis, les animatrices ont commencé à faire du Hené sur les mains des enfants, dans le cadre des traditions de cette importante fête religieuse. Notons que cette cérémonie religieuse a été animée par la récitation du Saint Coran, et Dikr, lesquels sont à l’origine du vif succès de cette fête auprès des populations, expliquent des chercheurs locaux en patrimoine. A cette occasion, les membres de l'association ont remis des diplômes et des prix aux lauréats de différents concours initiés auparavant par l'association locale " El Izza Ouel Karama" . Il s’agit d'un concours des trois meilleurs récitants du saint Coran, telle est la tradition de chaque année à l’occasion du Mawlid Ennabaoui dans la région de Bethioua. Lors de cette cérémonie qui a été une réussite totale, les textes de poésie des trois meilleurs et poètes de la région, sont dédiés au prophète Mohamed (QSSL). Une collation de gâteaux traditionnels notamment, Tekneta, temina suivie de remise de cadeaux aux enfants. A la fin de la cérémonie, un repas copieux de Berkousses à été offert à ces jeunes orphelins et à l'ensemble des invités qui ont répondu favorablement à cette invitation pour célébrer cette journée du Mawlid E'nabaoui en présence de ces enfants orphelins démunis, dans une ambiance chaleureuse conviviale et familiale à la fois.