CELEBRATION DE LA JOURNEE DU 19 MARS 1962 : Rencontre sur les accords d'Evian à Oran

Initiée par le département d’Histoire, cette rencontre a regroupé des dizaines d’enseignants et de chercheurs d’histoire venus de plusieurs universités et wilayas du pays. Deux anciens officiers de l’armée de libération nationale, ont aussi apporté leurs témoignages et enrichis les débats à propos de ces accords historiques, mais surtout au sujet du climat politique général qui régnait pendant cette période en Algérie comme en France. Pour les initiateurs de cette rencontre à la fois pédagogique et historique, Il s'agit «d'engager une réflexion pour l’analyse du conflit, notamment en apportant un autre regard et la construction d'une vision commune sur le colonialisme, à l'origine même de la guerre de libération nationale». Ainsi, les participants à ce colloque ont adopté une approche riche et approfondie pour lancer les débats. Ils ont tenté d’analyser en premier lieu le contexte historique et politique d’avant les accords d’Evian, caractérisé notamment par une domination algérienne dans les maquis de l’ALN et des crises politiques en France. Les participants ont aussi évalué le mode de préparation des négociateurs du FLN, conduit par feu Krim Belkacem ainsi que les enjeux politiques et historiques qui entouraient leur action. Enfin, les participants ont passé en revue les chapitres de ces accords et leur portée sur la période de transition et l’armistice signé entre les deux parties. À noter enfin, en marge de ce colloque, une remise de cadeaux symboliques ont été distribués aux anciens moudjahidines et moudjahidettes de la région ouest du pays et ont même honorés pour marquer cette journée du 18 mars 1962.