CELEBRATION DE LA JOURNEE DE L’ARBRE PAR LA POLICE : Le Parc d’El-Arsa a reçu 120 plants forestiers

Les éléments de la Police de Mostaganem, et à leur tète, M. Bachir Belkacem, officier de la cellule de Communication de la Direction de la sureté urbaine de la wilaya, ont fêté cette journée internationale de l’arbre ce 21 mars 2018, à leur manière. C’est le dernier jour officiel de la campagne de reboisement forestier et les plantations d’une manière générale qui est célébré en ce premier jour de printemps .Cette opération symbolique elle aussi a été initiée par la Direction de la Police dans le cadre de la sensibilisation à la valeur de l’arbre dans notre environnement. C’est aussi une manière de notre Police de rappeler que, outre sa mission d’assurer la sécurité urbaine, la préservation de notre environnement fait partie aussi de ses préoccupations et elle entend occuper le terrain, concrètement. Dans ce contexte, l’opération a fait participer plusieurs dizaines d’agents de Police et autant de jeunes Scouts notamment, des bénévoles dont des représentants d’associations de quartiers. Les surfaces d’impact visés par cette opération ont concerné divers espaces publics tels, le jardin « wiam » des 400 logements où encore le « Parc Arsa », surplombant la ville de Mostaganem, notamment ; c’est ce dernier endroit a eu la primauté par la plantation de quelque 120 plants, de diverses essences forestières, en début de matinée. Comme ce jour, rappelons-le, est aussi l’avènement du premier jour de printemps, représentant l’épanouissement de la nature, une « meute d’une vingtaine de jeunes louveteaux Scouts Mostaganémois » a été de la partie dans cette opération qui a été particulièrement égayée lors de l’opération de mise en terre de plants forestiers. Ce n’est que du bonheur partagé entre nos éléments de la Police et les jeunes scouts qui ont été ravis de donner un air de fête printanière à cette journée dédiée à l’arbre. Un bel exemple de la part de notre Police qui s’implique dans les campagnes d’intérêt général et de sensibilisation, à travers ses actions de proximité participative.