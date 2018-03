CELEBRATION DE LA FETE DE LA PROTECTION CIVILE : L’ONU décerne une distinction à la protection civile

A l’occasion de la célébration de la fête de la protection civile, le premier ministre Ahmed Ouyahia a salué le jeudi dernier à Alger les capacités du corps de la protection civile et des progrès réalisés sur le plan national et international. Dans une déclaration en marge de la cérémonie de sortie de la 45ème promotion baptisée du nom de l'ancien chef de gouvernement Redha Malek, M. Ouyahia a indiqué que les Algériens doivent être fiers du corps de la protection civile qui constitue "une force qui dispose d'énormes potentialités, rappelant qu'il "a fait ses preuves dans de nombreuses occasions à l'intérieur comme à l'extérieur du pays». Le premier ministre a félicité le corps de la protection civile pour son obtention, récemment, d'un certificat de reconnaissance et de conformité international de l'Organe consultatif international spécialisé dans la recherche et le sauvetage, relevant de l'ONU, lui souhaitant davantage de progrès. Cette distinction qui permet à la Protection civile d'intégrer l'équipe de recherche et de sauvetage onusienne est intervenue après qu'un groupe composé de 86 éléments de différentes spécialités ait effectué des stages pratiques à l'intérieur du pays et à l'étranger sous la supervision d'experts internationaux. La formation qui a englobé plusieurs spécialités (gestion, recherche, sauvetage, médecine et secourisme) a duré plus de deux ans.