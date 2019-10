CCLS DE TELAGH (SIDI BEL ABBES) : Coup d'envoi ce jeudi de la campagne labours-semailles

Les centaines de travailleurs de la terre de la partie sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, doivent entamer aujourd'hui, la campagne labours-semailles, en dépit de toutes les appréhensions qui ont prévalu, en raison du manque criard de précipitations susceptibles d'avoir une influence réelle sur le stade de germination et de la levée des céréales. Mr Chérifi , directeur de la CCLS de Télagh ,une coopérative chargée de la couverture ,en matière de céréales ,fruits et légumes secs , de 5 Daïra à savoir Télagh, Marhoum ,Mérine, Moulay -Slissen et Ras-El- Ma englobant 17 communes ,en a souligné que le coup d'envoi de la campagne labours-semailles 2019/2020, serait prévu pour ce jeudi 10 octobre. 'La quantité des semences disponibles et agréées par le centre national de contrôle des céréales (CNCC) de Sidi Bel Abbes, s'élève à 7000 quintaux de graines, entièrement traitées et prêtes à l'ouverture de la campagne, prévue dans une zone immense et à caractère tardif .Ces milliers de quintaux de céréales, toutes variétés confondues, sont répartis comme suit: 700 qx de blé dur , 3000 qx de blé tendre et 3300 d'orge " , tout en précisant que 10.000 autres quintaux de céréales, en état brut, se retrouvent actuellement en phase d'analyse germinative. A propos du matériel d'usage, le premier responsable de la CCLS de Télagh dira que les services de la coopérative ont mis, comme chaque année, tous les moyens nécessaires, entre autre la disponibilité des engrais ainsi que les engins et équipements appropriés, à la disposition des céréaliculteurs des 5 Daïras précitées, afin d'entamer cette campagne sous les bons auspices: "4 tracteurs ,8 semoirs ,5 Cover-Crop 14/28 et 4 épandeurs d'engrais. ''Pour rappel, a-t-il conclu, durant l'exercice précédent (septembre 2018), 20400 quintaux de semences avaient été vendus aux agriculteurs.