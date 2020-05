CC du FLN : le favori bloqué et accusé d’avoir le Coronavirus

Le parti FLN ne changera pas malgré le Hirak. Hier, le favori pour le poste de secrétaire général, le journaliste Djamel Benhamouda, a été a été empêché d'accéder à la salle des réunions de l'hôtel Aurassi où s’est déroulée la rencontre par les partisans de l'ancien secrétaire général, Amar Saadani, pour cause d’atteinte par le virus Covid-19. Une histoire à dormir debout. Benhamouda, membre du comité central tentait d'accéder à la salle avec un nombre de ses partisans mais ses adversaires l'en ont empêché. Un tel comportement relève d'une tentative d'accaparer le parti", a-t-il déclaré à la presse. "Il faut se soumettre aux urnes et les membres du comité central sont les seuls habilités à arrêter l'ordre du jour de la session, a-t-il encore soutenu. Il a également estimé que le refus de sa participation à la session dénotait "une scission au sein du parti". Concernant les membres du comité central exclus, il a précisé que "le comité central tranchera après examen du rapport de la commission de discipline" et que "les statuts du parti sont clairs à ce sujet". L'objectif, a-t-il dit, est "de rassembler et unifier les rangs des militants du parti et se soumettre aux urnes". Abderrahmane Belayat, membre du CC a estimé pour sa part que l'exclusion de certains membres de cette instance de la session constituait une infraction aux statuts et règlement intérieur du parti. Cette attitude, dont les actuels dirigeants du parti doivent répondre, renvoie à une mauvaise gestion des affaires du parti, a-t-il insisté. L'objectif principal aujourd'hui est de "se soumettre aux urnes pour élire un nouveau secrétaire général", a encore soutenu celui qui fut désigné coordonnateur du parti suite à l'éviction de M. Belkhadem.