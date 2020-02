CASBAH D'ALGER : Les habitants de 120 bâtisses attendent leur relogement

Près de 1500 familles occupant quelque 120 bâtisses classées "rouge" au niveau de la Casbah attendent leur relogement dans le cadre du programme initié par les services de la wilaya d'Alger, a indiqué samedi le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de la Casbah. Dans une déclaration à l'APS, le président de l'APC de la Casbah, Omar Stili a fait savoir que les services de contrôle technique des constructions (CTC) avaient recensé un total de 120 bâtisses classées "rouge" occupées par 1500 familles attendant leur relogement dans le cadre des opérations lancées par la wilaya d'Alger en vue de l'éradication de l'habitat précaire et des bâtisses menaçant ruine. Relevant que ses services comptaient auparavant 350 bâtisses et constructions classées "rouge", le P/APC de la Casbah a indiqué que ce nombre a reculé à la faveur du relogement de 1000 familles dans de nouveaux appartements, sis notamment à Ouled Fayet et Ain Benian. Le même responsable a souligné que les opérations de relogement des habitants de la Casbah devront se poursuivre, faisant état d'une opération similaire prévue les prochains jours, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la 26e opération de relogement.