Avant-hier soir, le juge d'instruction du tribunal prés le tribunal de Gdyel dans la wilaya d’Oran a ordonné la mise sous mandat de dépôt et placé sous contrôle judiciaire des responsables de l’entreprise Carrières de l’Ouest et 12 autres personnes, pour leur implication dans une affaire de vol. Plus de 50 personnes mises en cause par les responsables de l’entreprise ont été entendues par la justice pour le vol de matériel de fabrication ainsi qu’une somme de 600 millions de centimes.