CARNAGE ROUTIER A SETIF : 9 morts dans une collision entre un bus et un camion

C’est une nouvelle tragédie routière. Au moins neuf (09) personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans la collision d’un bus de transport de voyageurs de la marque Toyota et un camion poids-lourd, a-t-on appris auprès des services de la protection civile. La collision est survenue sur la Route nationale n°5, au lieu dit Araïr, dans la commune d’Ouled Saber, wilaya de Sétif, précise notre source. Le bilan, encore provisoire, est très lourd. Au moins 9 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres blessées. Sur des photos partagées sur les réseaux sociaux, l’on peut constater la gravité de l’accident, vu l’état du bus qui a été complètement endommagé.