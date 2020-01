CARNAGE ROUTIER A GHARDAÏA : Six morts dont une femme et un enfant

Au moins six personnes dont quatre hommes, une femme et un enfant, ont perdu la vie dans un accident de la route survenu mercredi, dans la wilaya de Ghardaïa. Ghardaïa a connu aujourd’hui, mercredi 01 janvier 2020, un terrible accident qui a coûté la vie à six personnes, indique, les services de la protection civile. Ce tragique accident de la route est survenu précisément vers 5 h38 mn sur la route nationale n° 33 dans une commune d’El Guerrara, située à 115 km au nord-est de Ghardaïa, suite à une collision entre un véhicule et un camion.