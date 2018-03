CARNAGE DE GAZA : L’Algérie condamne la boucherie sioniste

L’ Algérie condamne «avec force» et d’un «ton très ferme» la boucherie israélienne commise par les forces d’occupation, à Gaza, lors de la répression, vendredi, d’une marche pacifique commémorant le quarante- deuxième anniversaire de la ‘’Journée de la terre’’, sous le slogan du ‘’ grand retour’’.C’est qu’a indiqué, samedi, un communiqué du ministère des affaires étrangères (MAE) parvenu à Algérie1.Au moins quinze palestiniens ont été tués et des centaines d’autres blessés, selon un bilan actualisé dans cet évènement sanglant auquel ont pris part femmes, enfants et hommes. Le communiqué ajoute que «l’Algérie condamne avec force cette escalade israélienne dangereuse et les violations des règles internationales », y note-t-on, soulignant également que l’Algérie «appelle la Communauté internationale à déployer une protection totale et urgente au peuple palestinien isolé».La même source n’a pas manqué de faire part de la solidarité, réaffirmée, de l’Algérie avec «le peuple et le gouvernement de la Palestine et son soutien à leur lutte, légitime, pour recouvrer leur terre spoliée ainsi que l’établissement d’un Etat indépendant avec al- Qods comme capitale». Enfin, «l’Algérie s’incline à la mémoire des martyrs» tombés lors de cette agression, conlue le document du MAE.