CARNAGE A DJELFA : 10 morts dans un accident de la route

10 personnes ont été tuées dans une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion à remorque mercredi soir à Djelfa, a-t-on appris des services de la Protection civile. La Protection civile est intervenue vers 19h00 pour secourir les victimes d'un accident de la circulation au niveau de la route de wilaya N°122 sur le tronçon entre les communes de Ain Chouhada et Douis, (ouest de Djelfa), a précisé le chargé de communication à la direction de la Protection civile de Djelfa, le capitaine, Khalili Mokhtar. Une collision frontale entre un bus de transport de voyageurs assurant la ligne Batna-Bechar et un camion à remorque immatriculé à Msila, a fait neuf (09) morts sur place et 21 blessés dont 06 dans un état critique. Un des blessés est décédé quelques heures après. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce terrible accident.