CARAVANE DE SOLIDARITE A ORAN : Les familles de personnes handicapées n’ont pas été oubliées

Cette nouvelle action comprend une dizaine de poids lourds chargés de colis en produits alimentaires, bavettes, produits désinfectants, des équipements et habits sportifs. Cette caravane a été accompagnée par des cellules de prise en charge psychologique de proximité composées de médecins et psychologues pour sensibiliser les populations sur le danger du covid-19 mais aussi d'évaluer les besoins quotidiens, a souligné le chef de l'exécutif et d'ajouter que «l'aide aux familles nécessiteuses en charge des personnes aux besoins spécifiques est la priorité du secteur durant cette période mais aussi pendant le mois de Ramadhan». Ces aides sont destinées à plusieurs centaines de familles des zones d'ombres de la wilaya d’Oran. Cette caravane renseigne de l’esprit de solidarité qui anime la population et renforce l’unité nationale dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire. Des associations sportives et autres caritatives et du bénévolat participent à l'opération qui s’inscrit dans le cadre des initiatives de solidarité à l’égard des wilayas touchées par la pandémie du Coronavirus. Elle a enregistré la contribution d’agriculteurs, de commerçants, d’associations et de bienfaiteurs», a expliqué le wali qui annonce que d’autres actions seront également programmées durant le Ramadhan. La caravane est composée de plusieurs quintaux de pommes de terre et de légumes, de l'huile, de céréales ainsi que des denrées alimentaires de base ,a indiqué Djellaoui Abdelkader Il saisira l’occasion pour faire un appel aux donneurs de dons à une mobilisation régulière et solidaire sous l’égide du ministère de la Solidarité.