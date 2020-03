CAPACITES DE PRODUCTION : SAIDAL élabore un plan de relance

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham a annoncé à Alger, l’élaboration en cours part le gouvernement d’un plan de relance du Groupe public de fabrication de médicaments et de produits pharmaceutiques « SAIDAL » en vue de renforcer ses capacités de production. Lors d’une plénière consacrée aux questions orales, tenue à l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Ait Ali Braham a fait état « d’un plan gouvernemental visant à relancer le Groupe SAIDAL au niveau national, en matière de fabrication de différents médicaments, seul ou en partenariat avec les étrangers », ajoutant que ce plan permettrait d’atteindre l’objectif « stratégique », à savoir : la satisfaction des besoins nationaux en différents médicaments, selon un compte-rendu de l’agence officielle. Concernant la couverture par le complexe d’antibiotiques de Médéa, de la demande nationale sur les médicaments, le ministre a indiqué que ce complexe, relevant de SAIDAL, « a été réalisé du temps du défunt Président Boumediène, à l’effet de satisfaire les besoins nationaux en antibiotiques. » « Ce complexe de production d’antibiotiques fabrique 53 produits de différentes doses, y compris 17 produits injectables et des antibiotiques, couvrant, ainsi, un taux dépassant 75% de la demande nationale sur ces produits », a-t-il poursuivi. Ce même complexe, ajoute le ministre, assure la fourniture des hôpitaux algériens à hauteur d’un tiers (1/3) de sa production annuelle, à travers la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).