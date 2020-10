CAP IVI (BENABDELMALEK RAMDANE) : Les jeunes interdits d’accès à la forêt

Dans leur courrier, il est écrit que dans le cadre de ses activités, ladite association est habituée à programmer des randonnées et promenades pour les jeunes, un peu partout et très particulièrement dans la forêt de Benabdelmalek Ramdane située à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Mostaganem. En effet, au niveau de cette forêt, il y a un investisseur qui a bénéficié d’une concession de 17 hectares. Cependant, ce dernier qui a mis main basse sur l’ensemble de la forêt a fermé tous les accès ne laissant qu’une seule entrée, permettant au visiteur d’y pénétrer, moyennant une somme d’argent fixée à 300 dinars pour les véhicules et 100 dinars pour les piétons. Même les enfants âgés de 6 et 7 ans se voient imposer le payement de 100 dinars. Pénalisés, les responsables de cette association s’interrogent et se demandent comment se fait-il que cet investisseur a mis main basse sur toute la forêt, alors qu’il n’a bénéficié que de 17 hectares de forêt. ? Devant cet état de fait, l’Association demande l’ouverture d’un accès (Côté Est de la forêt), pour la poursuite de ses activités dans le cadre des randonnées, et ce afin de permettre aux jeunes de mieux connaitre l’environnement de ces espaces naturels et à les respecter.