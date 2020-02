CAP CARBON (ARZEW) : 14 candidats à l’émigration clandestine interceptés

En effet, un groupe de 14 candidats à l’émigration clandestine a été intercepté par des éléments des garde-côtes de la façade maritime ouest au large d’Oran à 10 miles de Cap Carbon dans commune d’Arzew. Agés entre 20 et 35 ans, les candidats à la ‘’harga’’ étaient 12 de sexe masculin et deux femmes. Toutes ces personnes se portaient bien. Elles ont été transportées au port d’Oran avant d’être remises aux services concernés. Quitter le pays est l’expression fréquente utilisée par les jeunes algériens. Elle est aussi utilisée par les pères et même des mères de familles dont la seule ambition est de rejoindre l’Europe par la mer pour une vie meilleure. Les tentatives d’immigration clandestine vers l’Europe, à partir des côtes ouest algériennes s’accroissent ces derniers jours. Il ne se passe pas une semaine sans qu’on n'entende pas parler de groupes de harraga, des deux sexes, qui ont tenté de rejoindre l’autre rive de la méditerranée via la mer. Pour certains, c’est un projet de vie. Pour endiguer le phénomène, ou tout au moins le freiner, les pouvoirs publics, ont sollicité les imams pour faire des fatwas et des prêches du vendredi, afin de dissuader celles et ceux qui seraient tentés par cette aventure périlleuse. Même les textes de loi n’ont visiblement servi à rien, puisque les harraga tentent leur aventure sans se soucier des peines énoncées dans le texte. Le code pénal prévoit des peines de prison à l’encontre des passeurs. une peine d'emprisonnement de 2 à 6 mois et une amende de 20.000 à 60.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement à l'encontre de tout Algérien ou étranger résidant qui quitte le territoire national d'une façon illicite.