CANTINES SCOLAIRES : Les Communes recrutent…

M. Bedoui a indiqué que "le ministère de l'Intérieur signera prochainement plusieurs conventions avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, pour la mise à niveau des fonctionnaires chargés de la gestion des écoles primaires, à travers tout le territoire national, dans plusieurs spécialités, dont la gastronomie, la réparation du mobilier scolaire, la maintenance d'équipements fonctionnant aux énergies renouvelables et autres. Il a, en outre, précisé que son département "a procédé au recrutement de 45.000 travailleurs dans différentes spécialités dont des cuisiniers, des électriciens et autres, repartis sur les écoles primaires du pays". "En application des instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à assurer les meilleures conditions pour les élèves scolarisés", le ministre a dit qu'il sera procédé à la distribution, en septembre, de 741 minibus de transport scolaire, 593 autres en octobre, 420 en novembre, 300 en décembre, en plus de 1500 minibus à distribuer en 2019". Ces acquisitions s'ajoutent aux 12.161 minibus de transport scolaire disponibles actuellement au niveau des différentes communes du pays. La Commission multisectorielle chargée de la préparation de la rentrée sociale "avait accordé la priorité au cycle primaire", a affirmé M. Bedoui, indiquant que 15 milliards de DA ont été consacrés à la gestion des écoles et plus de 34 MDS Da aux cantines solaires. Il a, à ce titre, fait savoir que 1200 opérations avaient profité au secteur de l'Education, dont 44 nouvelles cantines scolaires, 41 CEM, 38 lycées, outre "la réception de 55 établissements scolaires pilotes équipés en énergies renouvelables", soulignant dans ce cadre que "toutes les écoles primaires et même les mosquées seront alimentées en énergies renouvelables, et ce, dans le cadre de la rationalisation des ressources financières". Pour sa part, Mme Nouria Benghabrit a affirmé qu'" une importance particulière est accordée aux établissements primaires", lors de cette nouvelle année scolaire, soulignant que ces établissements "sont régis par un statut particulier en vertu d'un décret publié en août 2016".